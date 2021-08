Business news: Egitto, Al Sisi incontra premier e ministro Finanze, focus su performance finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato questa settimana il primo ministro, Mostafa Madbouly, e il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, alla presenza di Ahmed Kajouk, viceministro delle Finanze per le Politiche finanziarie, e Ihab Abu Eish, viceministro delle Finanze per il Tesoro pubblico. Lo ha riferito Bassam Radi, portavoce ufficiale della presidenza. Al centro dell'incontro, secondo quanto afferma Radi, vi è stata "una revisione della performance finanziaria raggiunta per l'anno fiscale 2020-2021". (Res)