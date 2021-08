Business news: Emirati, Dubai, mercato immobiliare residenziale registra aumento 43,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare residenziale di Dubai ha registrato un aumento del 43,8 per cento del volume delle vendite nel secondo trimestre del 2021. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale il mercato immobiliare sarebbe in forte ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Le vendite totali durante il periodo comprendono 4.681 appartamenti e 818 ville per un valore di 16,7 miliardi di dirham (4,54 miliardi di dollari), secondo i dati del Dubai Land Department. Nel frattempo, i prezzi degli immobili sono aumentati dell'1,4 per cento sulla scia della forte ripresa del settore. (Res)