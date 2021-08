Business news: Banca centrale Emirati pubblica nuove linee guida per sanzioni antiriciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha emanato nuove linee guida che disciplinano l'attuazione delle sanzioni relative all'antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo. La guida, in vigore dall’otto luglio, istruisce le istituzioni finanziarie autorizzate a “sviluppare, attuare e aggiornare regolarmente un adeguato programma di conformità alle linee guida che comprenda una solida valutazione del rischio, un processo di screening e un programma di formazione del personale", ha affermato l'autorità di regolamentazione in una dichiarazione. Gli Emirati Arabi Uniti hanno misure rigorose per combattere il riciclaggio di denaro. Il Paese ha istituito quest'anno una nuova agenzia per identificare coloro che riciclano denaro sporco e coloro che sono sospettati di finanziare terroristi e criminalità organizzata. (Res)