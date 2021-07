Roma: Fd'I: albero caduto in via Ozanam, ennesimo disastro a 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le voragini e le tonnellate di sporcizia e rifiuti per la strade, ci mancava solamente il crollo di un albero su una macchina a via Ozanam, nel Municipio XII". È quanto dichiarano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale Fratelli d'Italia, Carlo Mammuccari e Cristina Casaldi dirigenti locali di Fratelli d'Italia. "Fortunatamente la tragedia è stata scampata ma questo evento conferma lo stato di abbandono e degrado che imperversa da 5 anni in questa città. Ora aspettiamo la piaga delle cavallette e l'apocalisse grillina è servita. Ci domandiamo se nell'agenda grillina in questa legislatura sia mai stata presente la manutenzione del territorio. Abbiamo fiducia però nel voto dei romani che, tra pochi mesi, restituiranno alla città la dignità che la Capitale d'Italia merita". (Com)