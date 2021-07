Business news: Cina, Fmi rivede al ribasso la crescita economica per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina crescerà dell’8,1 per cento nel 2021. Lo prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’aggiornamento del suo World economic outlook, rivedendo leggermente al ribasso la stima prodotta lo scorso aprile (8,4 per cento). Per il 2022, invece, la revisione è in lieve rialzo: dal 5,6 al 5,7 per cento. Va ricordato che la Cina è stata una delle poche grandi economie a crescere anche nel corso del 2020 (del 2,3 per cento). (Cip)