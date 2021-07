Business news: Iraq, governo Kurdistan e Paesi Bassi firmano memorandum d’intesa su cooperazione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno e i Paesi Bassi hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per la cooperazione in ambito agricolo e lo sviluppo dei prodotti locali. Lo ha riferito il ministro dell’Agricoltura e delle risorse idriche del governo regionale del Kurdistan, Begard Talabani. “Questo memorandum attribuisce una grande responsabilità al nostro ministero”, ha dichiarato Talabani in una conferenza stampa dopo l’incontro con il console generale dei Paesi Bassi in Kurdistan, Hans Akerboom. L'accordo prevede la formazione di un team di consulenti, esperti e funzionari curdi e olandesi per sviluppare il settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare, creando nuovi posti di lavoro e aiuterà gli agricoltori a vendere i loro prodotti. (Res)