- A Torino domani, domenica 1° agosto, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 36mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: nuovo peggiormanento del tempo sulle regioni di Nord Ovest con rovesci e temporali soprattutto tra notte e mattina, anche abbondanto sull'alto Piemonte. Tendenza a miglioramento con qualche apertura nel pomeriggio, seppur con ancora possibilità di temporali sparsi sui settori occidentali del Piemonte. Clima meno caldo, massime contenute entro i 27-28°C, fresco in montagna. (Rpi)