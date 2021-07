Covid: Solinas, andavano controllati spostamenti su treni e aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisognava evitare che chi era positivo salisse sulle navi e sui treni. Perché mettiamo limiti ai locali e poi facciamo salire sugli aerei persone una accanto all’altra?”. Lo ha affermato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete 4. Il certificato verde “è stato calibrato in maniera distorta: dobbiamo evitare la circolazione di persone positive e dunque si doveva controllare che chi saliva su un aera o in treno non avesse il virus”, ha aggiunto. (Rin)