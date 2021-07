© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India crescerà di 9,5 punti percentuali nel 2021. Lo sostiene il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell’ultimo aggiornamento del World economic outlook, rivedendo al ribasso la stima dello scorso aprile (+12,5 per cento) in ragione della forte ondata pandemica che ha colpito il Paese negli ultimi mesi. Per il prossimo anno, invece, la revisione è al rialzo (dal 6,9 all’8,5 per cento). (Nys)