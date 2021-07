Business news: Cina, in calo a partire i prezzi del carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha deciso di abbassare i prezzi al dettaglio di benzina e diesel. Lo ha detto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la principale autorità di regolamentazione economica della Repubblica popolare. Sulla base delle recenti variazioni dei prezzi internazionali del petrolio, i prezzi al dettaglio di benzina e diesel saranno abbassati rispettivamente di 100 yuan (circa 15,44 dollari) e 95 yuan (14,59 dollari) per tonnellata, secondo la commissione. Con l'attuale meccanismo, se i prezzi internazionali del greggio cambiano di oltre 50 yuan per tonnellata e rimangono a quel livello per 10 giorni lavorativi, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati come benzina e diesel in Cina verranno adeguati di conseguenza. Nell'attuale ciclo di aggiustamenti, i prezzi globali del greggio hanno visto fluttuazioni drastiche. (Cip)