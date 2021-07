Francia: manifestazioni a Parigi, polizia usa cannoni ad acqua in Piazza della Bastiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia francese è al lavoro per disperdere gli ultimi manifestanti contro il passaporto sanitario riunitisi a Piazza della Bastiglia, a Parigi. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", durante la manifestazione ci sono stati alcuni momenti di tensione che hanno costretto la polizia a utilizzare i cannoni ad acqua per disperdere la folla. In precedenza è stato riferito che tre agenti sono stati feriti nel corso di una delle quattro diverse manifestazioni in corso nella capitale francese e che in Piazza della Repubblica la polizia ha dovuto utilizzare i gas lacrimogeni per fermare le intemperanze dei dimostranti. (Frp)