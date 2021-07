Romania-Israele: colloquio telefonico ministri Esteri su attacco a petroliera Mercer Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo israeliano, Yair Lapid, incentrata sull’attacco subito dalla petroliera Mercer Street. Come riferito dallo stesso Aurescu su Twitter, durante la conversazione Lapid ha espresso le sue condoglianze per la morte del cittadino romeno che si trovava a bordo della nave. “Spero che le indagini stabiliscano rapidamente l'origine e la natura del tragico evento”, ha detto Aurescu, secondo cui con l’omologo ha discusso “anche di azioni concrete volte a intensificare la cooperazione bilaterale”. In precedenza, il ministero degli Esteri di Bucarest ha annunciato che concederà tutta l'assistenza necessaria e seguirà attentamente l'indagine in corso sulla natura e le circostanze dell'attacco in cui è stato ucciso il cittadino romeno, membro dell'equipaggio della Mercer Street. Oltre al cittadino nell’attacco, avvenuto in circostanze ancora da chiarire anche se sembrerebbe avvenuto utilizzando un drone, è morto anche un cittadino britannico. Ad annunciare l’incidente ieri è stata la compagnia israeliana Zodiac Maritime, che gestisce la petroliera. L'attacco è avvenuto circa 280 chilometri al largo delle coste dell'Oman. La proprietà della nave, che viaggiava senza carico a bordo, è giapponese. (Rob)