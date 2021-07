Belgio: premier De Croo, non introdurremo pass sanitari obbligatori, non sono soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio non introdurrà dei pass sanitari obbligatori per bar e ristoranti come misura per contrastare il Covid-19. Lo ha detto oggi il primo ministro Alexander De Croo al quotidiano belga "DH". "Questi pass hanno senso per eventi di massa, ma dovrebbero essere temporanei, e durare solo fino a settembre. Ma far dipendere tutta la vita dai pass sanitari non è una soluzione. Inoltre, il nostro ritmo di vaccinazione è più alto di quello in corso in Francia (Paese confinante con il Belgio che ha adottato tale strumento per contenere i contagi di Covid). Non servono misure del genere", ha detto De Croo. Oltre il 70 per cento degli adulti in Belgio è stato completamente vaccinato contro il coronavirus e circa l'84 per cento ha ricevuto almeno una dose. A partire da agosto, il Paese allenterà le misure relative al Covid-19, ma le mascherine rimarranno obbligatorie negli spazi chiusi. (Beb)