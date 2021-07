Mine: Papatheu (FI), comunità internazionale intervenga su drammatico problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre l'intervento della comunità internazionale per risolvere, una volta per tutte, il drammatico problema delle mine inesplose e riaffermare il valore della pace". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Un problema che colpisce, in particolare, Paesi come l'Azerbaigian ed il Marocco - prosegue la parlamentare azzurra in una nota -. Abbiamo avuto modo di ascoltare, durante la tavola rotonda di mercoledì scorso a Taormina sulle vittime civili di guerra, dalle testimonianze degli ambasciatori in Italia dei due Stati, le terribili sofferenze arrecate dalla guerra alla popolazione azera ed a quella marocchina. I conflitti ipotecano il futuro di tanti giovani, vittime innocenti della follia umana". (Com)