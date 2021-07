Roma: Raggi, Torrevecchia trasformeremo un immobile in un Polo per le Autonomie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In via di Torrevecchia" a Roma "trasformeremo un immobile in un Polo per le Autonomie". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È il progetto che stiamo portando avanti per far sì che le persone con disabilità vengano inserite in progetti rivolti all’inclusione sociale, abitativa e lavorativa del Municipio XIII e di tutto il territorio di Roma. Oggi sono stata proprio lì, insieme alla presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta, per osservare quanto fatto finora. I lavori di ristrutturazione sono in corso e vanno avanti anche quelli relativi alla parte esterna dove sarà ripristinato il fontanile, verranno realizzati dei campi polivalenti e creati degli orti. È in partenza anche la gara per l’affidamento del servizio agli organismi che porteranno avanti questo bellissimo progetto". (Com)