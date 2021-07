Spagna: Casado (Pp), Sanchez prende in giro le comunità autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado , ha criticato la "nuova barzelletta" del primo ministro, Pedro Sanchez , che sta "vendendo" come nuovo l’annuncio dello stanziamento del 55 per cento dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alle comunità autonome. "Nuova barzelletta. Sanchez vende per nuovo che darà il 55 per cento dei fondi Ue alla comunità autonome nel 2021, ma lo aveva già annunciato dieci mesi fa nel bilancio generale dello Stato. Non avendo tempo per processarli a causa della sua incompetenza, si nasconde con le comunità autonome costringendole a essere semplici gestori dei progetti che decide lui", ha twittato Casado criticando il presidente del governo spagnolo. (Spm)