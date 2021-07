Roma 2021: Raggi lancia selezione online per lista civica "le migliori idee andranno nel programma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni amministrative di Roma 2021 la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi lancia un'iniziativa online per scegliere due candidature per la lista civica che affiancherà quella politica del M5s. La selezione è aperta a coloro che vogliono contribuire attivamente al programma e proporre idee per la città. A rendere nota l'iniziativa è la stessa sindaca con un post su Facebook in cui si legge: "Tutti noi dobbiamo e possiamo contribuire al bene delle nostre città con le nostre idee. Ho sempre pensato che l'ascolto sia una risorsa indispensabile e che per 'cambiare le cose' serva l'aiuto di tutti. Si vince in squadra. Per questo motivo - spiega Raggi - ho fatto in modo che, all'interno della lista civica che affiancherà la lista del M5s, due candidature siano riservate a coloro che vogliono contribuire attivamente al nostro progetto per Roma. Questa opportunità è rivolta a tutti coloro che hanno i requisiti per candidarsi a Roma: basta compilare il form e, soprattutto, proporre un'idea per migliorare la nostra città. Devi inviare un piccolo programma o un video, oltre a una scheda dove racconti chi sei. Sceglierò le idee più belle e le integrerò nel nostro programma elettorale. I candidati più meritevoli saranno inseriti in lista e concorreranno al nostro progetto". Raggi pubblica quindi il link web per le proposte e rilancia lo slogan della sua campagna elettorale "Avanti con coraggio". (Rer)