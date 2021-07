Incendi: Curcio, collaborazione con altri Paesi meccanismo consolidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche noi” come avvenuto in questi giorni per i roghi in Sardegna, con la collaborazione di altri paesi, “siamo stai generosi donatori di mezzi contro gli incendi” nei confronti di altri Stati. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa. Questa collaborazione sugli incendi boschivi, ha aggiunto, “è un meccanismo consolidato: è uno strumento che l'Europa ci mette a disposizione". (Rin)