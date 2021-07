Incendi: Curcio, dati 2021 sono particolarmente severi, 558 richieste intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa ha chiarito che sul fronte degli incendi “i dati in questo anno sono particolarmente severi, come avvenuto anche in alcuni anni passati: il 2007, il 2012 ed il 2017”. Nel 2021 “ci sono state 558 richieste di intervento di concorso aereo per lo spegnimento dei roghi”, ha aggiunto ricordando che “il 35 per cento di queste richieste è arrivato dalla Sicilia ed il 20 per cento dalla Regione Calabria”. "Il 33 per cento di richieste di concorso aereo sono arrivate nell’ultima settimana, che è stata particolarmente difficile”, ha chiarito. (Rin)