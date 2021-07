Milano: Granelli, Area C e Area B riducono traffico e migliorano qualità dell’aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Milano ha introdotto Area C e Area B per diminuire il traffico e migliorare la qualità dell’aria: l’obiettivo “è la salute dei cittadini, non altro”. Lo scrive su Facebook Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del comune di Milano, rispondendo al candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, in merito alle zone a traffico limitato nel capoluogo lombardo. “In estate l’inquinante più pericoloso è l’ozono, che è pericoloso per la salute e le vie respiratorie soprattutto dei bambini: è strano che Bernardo, un pediatra, dica invece che in agosto toglierebbe Area C e poi via Area B”, ha scritto, aggiungendo che “da un medico mi sarei aspettato una maggiore attenzione per la salute”. (Rem)