Business news: Huawei promette sostegno allo sviluppo sostenibile in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei sarà in prima linea nel sostenere la rivoluzione dello sviluppo sostenibile in Africa attraverso la fornitura di strumenti digitali: lo ha annunciato Huang Su, direttore di Huawei Southern Africa Digital Power Business, affermando che sfruttare le tecnologie emergenti è la chiave per aumentare l'accesso a fonti di energia più pulite e stimolare la crescita ecosostenibile nel continente. Le statistiche dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) indicano che 580 milioni di persone nell'Africa subsahariana non hanno avuto accesso all'elettricità nel 2019. Huang ha affermato che sfruttare massicce fonti di energia rinnovabile, contribuenti per il 22 per cento del consumo totale di energia dell'Africa entro il 2022, accelererà la realizzazione dell'agenda. Secondo Huang, le nuove tecnologie potrebbero potenziare gli sforzi del Continente per rinnovare le infrastrutture energetiche, colmare le lacune di accesso e ridurre le emissioni di carbonio. "L'essenza del potere digitale è l'integrazione di cloud, intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali nei processi di generazione, stoccaggio e consumo di energia. Siamo pronti e disponibili a fornire il nostro pieno supporto per costruire un'Africa ecosostenibile e colmare il divario energetico", ha affermato Huang. La soluzione Smart Pv di Huawei è stata introdotta in più di 60 Paesi e regioni, generando oltre 300 miliardi di kilowattora (kWh) di elettricità pulita a livello globale. (Cip)