Afghanistan: talebani attaccano ufficio delle Nazioni Unite a Herat

- I talebani hanno lanciato un altro attacco contro l'ufficio delle Nazioni Unite nella provincia occidentale di Herat, in Afghanistan. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa, Fawad Aman. Come riferito ieri dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) il complesso delle Nazioni Unite a Herat era già stato preso di mira da uomini armati non identificati che nell’assalto avevano ucciso un agente di polizia. "I terroristi talebani hanno attaccato di nuovo oggi l'ufficio Onu nel distretto di Guzara di Herat. Le Forze di difesa e sicurezza nazionali afghane stanno combattendo i terroristi e respingeranno il loro attacco", ha affermato il portavoce del ministero della Difesa in un messaggio sul suo profilo Twitter. (segue) (Res)