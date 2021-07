Afghanistan: talebani attaccano ufficio delle Nazioni Unite a Herat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo quanto riporta il sito afgano “Tolo News”, gli scontri si sono intensificati per il terzo giorno nelle zona meridionale della città Herat con i talebani che stanno avanzando nella parte centrale. Le forze di sicurezza hanno affermato che i talebani stanno usando le case e i giardini della popolazione civile come scudo per proteggersi dagli attacchi aerei e di artiglieria, approccio che ha rallentato le operazioni dell’esercito afgano. Su 17 distretti, solo Guzara e la città di Herat sono sotto il controllo del governo. Altri sono detenuti dai talebani che stanno cercando di spostarsi verso il centro della città. Gli scontri tra le forze di sicurezza afgane e i talebani sono proseguiti per due giorni a Malan Bridge, a sud della città di Herat, ma i militanti islamisti hanno preso oggi il controllo dell'area. Secondo il governatore di Herat, Abdul Saboor Khan, "i combattenti pakistani stanno sostenendo i talebani a Herat, Farah e Badghis. I talebani hanno pianificato di attaccare Herat, ma hanno affrontato la resistenza alla periferia della città e sono stati sconfitti". (Res)