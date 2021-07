Francia: manifestazione contro passaporto sanitario, tre agenti di polizia feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre agenti di polizia sono rimasti feriti a Parigi durante degli scontri con i manifestanti che protestano contro il passaporto sanitario. E' quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", secondo cui ci sono stati alcuni disordini nella capitale francese dove sono in corso quattro diversi cortei. Più di 3 mila agenti di polizia sono stati mobilitati per supervisionare le quattro manifestazioni. Una è in corso nei pressi della stazione della metropolitana Villiers, nel 17mo arrondissement della capitale, e la folla si sta muovendo in direzione di Piazza della Bastiglia. Un altro raduno si tiene vicino alla stazione di Montparnasse, con un corteo che si dirige verso il ministero della Salute, su invito del presidente del partito Les Patriotes, Florian Philippot. In Piazza della Repubblica, intanto, l'emittente televisiva "France Info", riporta che la polizia ha dovuto utilizzare i lacrimogeni per disperdere la folla.(Frp)