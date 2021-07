Covid: Boccia (Pd), Salvini faccia appello a giovani a vaccinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini è tornato al Papeete e ha ripreso con i suoi deliri fatti di frasi offensive e scomposte, il Papeete gli fa quest'effetto. Prima o poi quelli che l'hanno riportato al governo dovranno assumersene la responsabilità. Anziché far polemica con il segretario del Pd si spenda, anche dal Papeete se preferisce, a convincere gli italiani e i giovani a vaccinarsi in modo da tenere in sicurezza, in autunno, le reti sanitarie". Così Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, durante una conferenza stampa a Lamezia Terme, presso la sede del Pd della Calabria. (Com)