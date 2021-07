Afghanistan: inviato Ue, non riconosceremo presa potere dei talebani se avverrà con la forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non riconoscerà le autorità talebane qualora dovesse arrivare al potere in Afghanistan con mezzi militari. Lo ha affermato il rappresentante speciale dell'Ue per l'Afghanistan, Thomas Niklasson, in un'intervista all'emittente televisiva di Kabul "Ariana News". "Se i talebani riusciranno a prendere il potere con mezzi militari, non saranno riconosciuti dall'Ue, e non saranno riconosciuti dalla maggior parte dei Paesi della regione. Sarà un regime isolato che guiderà un Afghanistan isolato", ha affermato l'inviato europeo. Niklasson ha aggiunto che se i talebani saliranno al potere con la forza, l'Ue smetterà di fornire assistenza al paese. (Res)