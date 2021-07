Israele: ministero Salute, al via da domani “ampia” somministrazione vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele lancerà a partire da domani, primo agosto, la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 Moderna. Lo ha annunciato in una nota il ministero della Salute israeliano, precisando che il vaccino verrà impiegato “ampiamente” tra la popolazione israeliana, ha affermato venerdì il ministero della Sanità. Il ministero aveva annunciato l'intenzione di iniziare a consentire ai fondi sanitari di ordinare e distribuire il vaccino Moderna all'inizio del mese e ieri ha elaborato il protocollo la somministrazione. Fino ad ora, Israele ha usato le sue dosi di Moderna per vaccinare i palestinesi che lavorano all'interno di Israele, ma ha somministrato alla popolazione israeliana solo il vaccino Pfizer dopo che aver raggiunto un accordo con l'azienda per ricevere tutti i vaccini di cui Israele aveva bisogno in cambio di dati sugli effetti del siero. In base al protocollo stilato dal ministero della Salute israeliano, il vaccino verrà somministrato ai cittadini di età pari o superiore a 18 anni, che non sono ancora stati vaccinati con Pfizer, due dosi Moderna a distanza di 28 giorni. Gli over 18 a cui sono già state somministrate una o due dosi del vaccino Pfizer dovrebbero ricevere anche una terza dose.(Res)