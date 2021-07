Germania: ministra Ambiente Nord Reno-Vestfalia, chiarire cause incidente Leverkusen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario chiarire rapidamente le cause dell’incidente avvenuto all’impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi di Leverkusen. Lo ha detto la ministra dell'Ambiente del Lander del Nord Reno-Vestfalia, Ursula Heinen-Esser, che oggi ha visitato il luogo dell'incidente. “Ora, soprattutto, vanno chiarite e affrontate con precisione le cause. E tutte le misure necessarie devono essere prese il prima possibile in modo che un incidente così grave non si ripeta in futuro", ha detto Heinen-Esser. A causa dell'esplosione di martedì mattina nel Parco chimico sono morte almeno cinque persone, mentre altre due risultano ancora disperse. "I nostri pensieri vanno ai familiari", ha detto Heinen-Esser. "Allo stesso tempo, un ringraziamento va a tutti i servizi di emergenza che hanno combattuto giorno e notte per la vita dei loro colleghi e stanno ancora combattendo e hanno impedito che il fuoco si propagasse ulteriormente". La causa dell'incidente non è ancora nota. La Procura sta indagando per capire se ci siano degli errori umani alla base della tragedia. (Geb)