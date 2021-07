Egitto-Turchia: ministero Esteri egiziano porge condoglianze ad Ankara per vittime incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Egitto ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime degli incendi boschivi che stanno colpendo da ormai quattro giorni le regioni meridionali e costiere della Turchia. Come sottolineano i media egiziani, il messaggio conferma il miglioramento delle relazioni tra i due Paesi dopo la rottura diplomatica avvenuta a seguito del rovesciamento del presidente egiziano Mohamed Morsi, membro dei Fratelli musulmani e sostenuto da Ankara, nel 2013. "L'Egitto ha seguito con tristezza e dolore la notizia di morti provocati dagli incendi boschivi in diverse regioni della Turchia", ha affermato il ministero degli Esteri egiziano in una nota sulla sua pagina Facebook. "L'Egitto porge le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti. Riafferma la sua solidarietà al fraterno popolo turco nell'affrontare le ripercussioni di questo disastro naturale", si legge nella nota. Dal 28 luglio, in Turchia sono divampati ben 98 incendi boschivi, la maggior parte dei quali nelle regioni meridionali. Le autorità turche sono riuscite a controllarne 88 e sei persone hanno perso la vita.(Cae)