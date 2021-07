Azerbaigian: ministero Esteri, da Armenia posizioni che contraddicono diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia, che ha perseguito una politica di aggressione nei confronti dell'Azerbaigian per quasi 30 anni, dimostra ancora una posizione che contraddice il diritto internazionale, rifiuta il processo di delimitazione del confine di stato tra i due paesi e impedisce l'attuazione delle dichiarazioni trilaterali. Lo afferma in un commento Leyla Abdullayeva, portavoce del ministero degli Affari esteri dell'Azerbaigian, in risposta alla dichiarazione del dicastero degli Esteri dell'Armenia del 30 luglio. Secondo Abdullayeva, la dichiarazione armena contiene l'ennesima assurda e falsa accusa contro l'Azerbaigian. "Perché un paese, presumibilmente impegnato a ridurre l'escalation, bombarda costantemente le postazioni azerbaigiane al confine? Perché non risponde agli appelli per risolvere la questione di confine attraverso il dialogo?", chiede Abdullayeva. "Sappiamo la risposta. Questo accade perché l'Armenia avanza ancora rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Azerbaigian, non sopporta il fatto che l'Azerbaigian abbia ripristinato la sua integrità territoriale all'interno dei confini internazionali. Richiamiamo l'attenzione della parte armena sul fatto che l'instaurazione della pace nella regione è possibile sulla base del rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini. La pace sostenibile può essere raggiunta solo sulla base del rispetto del diritto internazionale. L'Azerbaigian dichiara questa posizione da 30 anni ed è guidato da essa", ha affermato la portavoce. (Rum)