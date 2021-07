Romania: deficit di bilancio si attesta a meno del 3 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Romania, dopo i primi sei mesi dell’anno, si attesta a una quota inferiore al 3 per cento del Pil, in calo rispetto all’anno scorso. Lo rilevano i dati centralizzati pubblicati oggi dal ministero delle Finanze di Bucarest. Le entrate nel bilancio generale consolidato sono di oltre il 20 per cento maggiori rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso. Anche le spese dal bilancio generale consolidato sono cresciute in termini nominali di quasi il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Le spese più elevate sono state quelle per gli investimenti, seguite da quelle a carattere eccezionale generate dalla pandemia di Covid-19. In aumento anche le spese legate al personale del 4,5 per cento e per l’assistenza sociale di quasi il 9 per cento.(Rob)