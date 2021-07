Milano: nuova manifestazione contro green pass, insulti a governo e forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova manifestazione non autorizzata a Milano contro il green pass che entrerà in vigore il 6 agosto. Al grido di slogan come “libertà, libertà” e “giù le mani dai bambini”, nel tardo pomeriggio di oggi alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Fontana per poi dirigersi nella vicina piazza Duomo. Dopo aver trovato l’accesso alla Galleria Vittorio Emanuele bloccato dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa, il corteo ha sfilato per le vie del centro arrivando in piazza della Scala di fronte a Palazzo Marino, sede del comune, gridando slogan contro il governo e mostrando cartelli con la scritta “no green pass”.(Rem)