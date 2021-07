Germania: esplosione Leverkusen, nella cisterna erano presenti fosforo e zolfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cisterna di scarico esplosa martedì scorso in un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi a Leverkusen erano presenti "residui liquidi di prodotti chimici utilizzati per l'agricoltura". È quanto riferisce l’amministrazione distrettuale di Colonia, secondo cui il componente principale di questi rifiuti dovrebbero essere "prodotti chimici contenenti fosforo e zolfo". Tuttavia, resta ancora aperta la questione se la detonazione possa aver rilasciato nell’aria sostanze pericolose per la salute. Per questo motivo verranno prelevati nuovi campioni. L'esatto contenuto dei serbatoi nell'impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi non era noto sinora tanto che ieri, nel corso di una conferenza stampa, l'operatore dell’impianto Currenta ha precisato che era ancora in corso un'indagine preliminare. A causa dell'esplosione di martedì mattina nel Parco chimico sono morte almeno cinque persone, mentre altre due risultano ancora disperse. (Geb)