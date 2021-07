Rifiuti: Roccasecca presenta a Roma conto da 3 milioni per discarica, primi pignoramenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla somma che il Comune di Roccasecca rivendica da Roma Capitale, Sacco spiega che "al Comune sede di discarica viene riconosciuto il 5 per cento della tariffa applicata per ogni tonnellata di rifiuto conferito nel Tmb. Il 4 per cento va al comune che è sede del Tmb", in questo caso Colfelice dove insiste l'impianto della Saf, "e il 2 per cento alla provincia di riferimento". Quindi l'11 per cento del costo che le società spendono per smaltire una tonnellata di rifiuti, che si aggira intorno ai 130 euro circa complessivi, dovrebbe andare come ristoro ai territori. Se i rifiuti sono arrivati con continuità, i soldi no. "Negli ultimi 3 anni - dice il sindaco - abbiamo accumulato circa 3 milioni di euro di credito per i rifiuti conferiti sia da Ama che da Giovi. Complessivamente Roma deve ai Comuni e alla Provincia di Frosinone, oltre 6 milioni di euro per il benefit che Ama e Giovi, non pagano". Il sindaco, che tra l'altro è avvocato, spiega che il credito vantato dall'ente che amministra è esigibile direttamente al comune conferitore, cioè a Roma Capitale e non solo alle società Giovi e Ama che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti capitolini. (segue) (Rer)