Rifiuti: Roccasecca presenta a Roma conto da 3 milioni per discarica, primi pignoramenti (3)

- Ama e Giovi, secondo quanto certificato nella relazione dell'Arpa Lazio, hanno abbancato nell'impianto ciociaro il 55 per cento del totale dei rifiuti smaltiti complessivamente nel sito negli ultimi due anni: Giovi con oltre 90 mila tonnellate e Ama con oltre 50 mila tonnellate. Di rifiuti, quindi, ce ne sono in abbondanza, i soldi invece si devono cercare. "Come comune - prosegue Sacco - abbiamo fatto una ingiunzione di pagamento per un milione di euro. La faremo anche per gli altri due milioni di euro. La pratica è confluita al legale che ha fatto il precetto e il pignoramento dei conti correnti. Alcuni pignoramenti sono già stati fatti, adesso pendono le procedure esecutive e aspettiamo il provvedimento del giudice delle esecuzioni, il quale, se c'è la disponibilità sui conti correnti individuati, assegna le somme. Esiste già - conclude il sindaco - un conto corrente con circa un milione di euro pignorato". (segue) (Rer)