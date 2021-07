Rifiuti: Roccasecca presenta a Roma conto da 3 milioni per discarica, primi pignoramenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la discarica di Roccasecca è chiusa ma "puntualmente c'è sempre qualcuno -dice il sindaco Sacco- che evoca una sua riapertura. Intanto mi sento di solidarizzare con il comune di Albano ed anche con Colleferro. Sappiamo cosa significa essere il terminale delle problematiche connesse ad altri territori, e mi riferisco a Roma Capitale. Il sito di Roccasecca, negli ultimi 4 anni, si è ampliata in forza dell'emergenza rifiuti della Capitale. Ogni qual volta spuntava l'emergenza, la discarica si ampliava con decreti emergenziali, di cui tre volte emessi dal Consiglio dei Ministri. Nel frattempo che qui si scaricava nessuno trovava altre soluzioni e puntualmente si ripresentava l'emergenza. Improvvisamente, dopo 4 anni, vengono fuori altre soluzioni", il sindaco fa riferimento alla riaperta discarica di Albano che è nella stessa Ato di Roma, ma anche Colleferro che è stata chiusa anticipatamente rispetto al previsto, "e ciò porta a ritenere che c'era un a volontà precisa di utilizzare il sito di Roccasecca ampliandolo anche in deroga alle normative. Circostanze queste che faremo valere in ogni sede. Intanto Roccasecca ha già dato più di quello che doveva, la discarica è chiusa e tale dovrà restare, anzi, dopo quello che abbiamo letto più di qualcuno dovrebbe pubblicamente chiedere scusa a tutta la comunità cittadina". (Rer)