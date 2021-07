Agroalimentare: Coldiretti, da lunedì al via la vendemmia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via lunedì 2 agosto la vendemmia 2021 con la raccolta del primo grappolo di uva in Italia e le stime sull’andamento della produzione a livello nazionale. L’appuntamento è alle ore 9 nell’azienda agricola “Dei Principi di Spadafora” Comune di Monreale (Contrada Virzì tra Alcamo e Camporeale) e segna l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve bianche Chardonnay, per un settore del vino strategico per il fatturato e l’export di tutto agroalimentare made in Italy. Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti con le anticipazioni sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello nazionale con la tradizionale sfida per il primato mondiale con i cugini francesi, ma anche dati sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino made in Italy nel 2021 con la ripartenza della ristorazione i e la straordinaria capacità di ripresa dei viticoltori e delle cantine tricolori di fronte all’emergenza Covid.(Com)