Russia: Nabiullina (Banca centrale), inflazione rischia di essere un problema al lungo termine

- L’inflazione potrebbe essere un problema a lungo termine in Russia e per questo motivo la Banca centrale potrebbe continuare la politica monetaria messa in atto negli ultimi mesi. È quanto riferito dalla governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, in un’intervista al “Financial Times”, secondo cui l’aumento dei prezzi al consumo è una delle preoccupazioni dell’ente regolatore, in particolare per quanto concerne i generi alimentari. Le aspettative di inflazione, secondo la governatrice, comportano il rischio di incoraggiare l'opinione pubblica a fare scorta di beni nel tentativo di contrastare l’inflazione, ma questa pratica rischia in realtà di far salire i prezzi. La Banca centrale ha reagito aumentando i tassi di interesse quattro volte da marzo, compreso un aumento di un punto percentuale a luglio. "Abbiamo iniziato a prendere di mira l'inflazione più tardi di molti altri e la popolazione non ha abbastanza fiducia per capire che la Banca centrale prenderà sempre decisioni volte a ripristinare l'inflazione sulla buona strada", ha detto Nabiullina. "Abbiamo avuto un periodo molto lungo di inflazione elevata (dopo il default del debito russo) alla fine degli anni Novanta e Duemila. I nostri cittadini hanno vissuto con un tasso d’inflazione basso solo per brevi periodi di tempo", ha detto Nabiullina. (segue) (Rel)