Russia: Nabiullina (Banca centrale), inflazione rischia di essere un problema al lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aspettative di inflazione sono rimaste più ancorate quando le condizioni erano più stabili (...) ma stanno reagendo alla pandemia e agli alti aumenti dei prezzi”, ha aggiunto la governatrice. Con l'aumento dell'inflazione, la Russia ha temporaneamente fissato il prezzo di alcuni prodotti di base e introdotto restrizioni all'esportazione. “Riteniamo che queste siano misure estreme e dovrebbero essere a brevissimo termine, perché la cosa più importante è espandere la produzione in modo da avere investimenti. E per gli investimenti, è necessario che le condizioni siano prevedibili”, ha aggiunto Nabiullina. “Congelare i prezzi su un tipo di merce è probabilmente la cosa più semplice da fare. Ma sappiamo che potrebbero esserci delle conseguenze", ha aggiunto la governatrice. “Se i prezzi dei beni di uso quotidiano e sfusi aumenteranno, allora sarà necessario intensificare le misure di sostegno sociale per le fasce di popolazione più colpite”, ha aggiunto Nabiullina. (Rel)