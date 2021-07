Governo: Rotta (Pd), Salvini si preoccupi del caos dentro la Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini dice che Letta non controlla il Pd. Eppure sembra proprio il contrario, con Lega spaccata: da una parte i no euro che sfilano con i no vax, attaccando Draghi e, dall'altra, i governisti senza se e senza ma a favore del green pass. Fossi in Salvini mi preoccuperei del tutti contro tutti in casa sua". Lo scrive sul suo profilo Facebook la deputa del Partito democratico e presidente della commissione Ambiente alla Camera Alessia Rotta. (Com)