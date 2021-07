Serbia: ministro Difesa Stefanovic smentisce legami con il clan criminale di Belivuk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sottolineato di aver condotto una forte campagna contro la criminalità organizzata e in particolare ha sottolineato l'abuso delle connessioni crittografate e dell'applicazione Sky. "L'indagine contro il gruppo criminale di Veljko Belivuk è iniziata nel momento in cui ero ministro dell'Interno, e ovviamente il segmento chiave di quell'indagine è stato il momento in cui l'Fbi ha decifrato quella crittografia, ha collegato tutti coloro che hanno usato l'applicazione Sky. Le informazioni che l'Fbi ha condiviso con i servizi europei e serbi hanno aiutato in modo significativo a raccogliere prove e presentare accuse contro questo gruppo criminale", ha affermato Stefanovic. “Ho già querelato tutti coloro che hanno minacciato me e la mia famiglia con le loro bugie, legando il mio nome a quelli di assassini e criminali, e così agirò anche in questo caso, perché ho fiducia nel mio Paese e nel nostro sistema giudiziario", ha detto il ministro serbo. (Seb)