© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio oltre 6,9 milioni di dosi somministrate. Domani traguardo 70 per cento della popolazione adulta con ciclo vaccinale completato. "Il Lazio rispetta indicazione di Ursula Von Der Leyen". Scrive in una nota l'assessore alla Santità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Lazio rimane zona bianca". (Com)