Milano: ricercato arrestato dalla Polfer a stazione Centrale

- Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato ieri un cittadino ecuadoriano di 50 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione per guida in stato di ebrezza. Durante un controllo dei viaggiatori presenti all’interno della stazione di Milano Centrale, si legge in una nota, i poliziotti hanno identificato l’uomo a carico del quale è emerso un ordine di carcerazione emesso dal tribunale ordinario di Lodi, che prevede quattro mesi di arresto e il pagamento di un’ammenda di 1.400 euro. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Bollate (Mi). (Com)