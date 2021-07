Roma 2021: Gualtieri, siamo dati per vincenti al ballottaggio, ma cresceremo ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sondaggi, si sa, non sono oro colato e non predicono il futuro. Sono una fotografia dell’oggi, e quando sono ripetuti nel tempo sono molto utili per rilevare le tendenze in atto". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri commentando un sondaggio pubblicato da La Repubblica. "Per questo sono molto contento dei risultati di questa nuova rilevazione.Siamo in crescita. Siamo ormai favoriti per arrivare al secondo turno e siamo dati come vincenti in tutti gli scontri al ballottaggio. Sinceramente penso che questa tendenza proseguirà e sento che il nostro noi, fatto di persone, associazioni, comunità, liste, cresce e crescerà sempre di più. Sono sicuro che una volta al ballottaggio saranno veramente tanti gli elettori che al primo turno si sono espressi per Raggi o Calenda a darci la loro fiducia. Andiamo avanti così, con determinazione. Siamo impazienti di vincere per risolvere i problemi dei cittadini e per far rinascere #Roma, tutti insieme! (Com)