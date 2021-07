Roma: Trancassini (Fd'I), su Michetti no lezioni da premi nobel del fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Enrico Michetti c'è il pieno appoggio della coalizione di centrodestra. Una scelta fatta per la sua competenza amministrativa e per le sue qualità umane, posto che l'allergia alla violenza verbale è una virtù e non una pecca". Così in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. "Eppure - aggiunge - ci tocca assistere a lezioni di comportamento e di buona politica da alcuni veri e propri premi nobel del fallimento: un ex ministro dell'Economia trombato perché incapace di scrivere il Pnrr, un ex ministro dello sviluppo Economico, collezionista di aziende che ha fatto chiudere e una sindaca in carica sul cui operato è meglio stendere un velo pietoso", conclude. (Com)