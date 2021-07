Medio Oriente: riapre domani valico di Erez tra Gaza e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, domenica primo agosto, il valico di Erez sarà aperto ai palestinesi di Gaza per entrare in Israele, secondo quanto riferito oggi dall’agenzia di stampa “Wafa”. La misura giunge dopo un cambiamento di politica nelle restrizioni che Israele ha posto su Gaza in seguito all'operazione “Guardian of the Walls” condotta dalle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza dal 6 al 21 maggio scorso. Secondo quanto riporta la “Wafa”, ai palestinesi sarà consentito l'ingresso al valico solo se hanno ricevuto una vaccinazione contro il Covid-9 e se hanno effettuato un test negativo nelle ultime 72 ore.(Res)