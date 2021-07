Libia: rilancio economico Fezzan e sicurezza al centro colloquio ambasciatore Usa e leader Tebu Mansour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il leader del Congresso della tribù dei Tebu, Issa Abdul Majeed Mansour, per discutere i problemi economici della regione del Fezzan e le sfide che la regione meridionale libica dovrà affrontare in futuro. Secondo quanto si legge in un messaggio sul profilo Twitter dell’ambasciata, nel colloquio Norland ha ribadito la necessità di sforzi concertati per garantire la partenza delle forze straniere, riunificare le istituzioni e aprire la strada alle elezioni parlamentari e presidenziali previste per il 24 dicembre. Da parte sua Mansour ha espresso preoccupazione per un'equa rappresentanza elettorale delle minoranze etniche e nazionali.(Lit)