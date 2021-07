Editoria: Mollicone (Fd'I), preoccupati per sospensione Gazzetta del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo preoccupazione per la sospensione delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori". Lo afferma il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Editoria, Federico Mollicone. "Sosterremmo in Parlamento l'editoria nazionale, come abbiamo sempre fatto da inizio legislatura, da opposizione nazionalista e propositiva. Ci vogliono fondi straordinari: Moles apra un tavolo sulla crisi dell'editoria a palazzo Chigi", conclude. (Com)