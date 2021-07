Frosinone: Ciacciarelli (Lega), moria di pesci nel fiume Sacco, dove sono i fondi per bonifica?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento all'episodio di moria di pesci nel fiume Sacco, nel comune di Ceccano, sto preparando un'interrogazione a Zingaretti per capire dove siano finiti i fondi per la bonifica della Valle del Sacco e richiedere ad Arpa di verificare la causa della morte dei pesci". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. "Siamo stanchi di sentire solo parole mentre l'ambiente continua ad essere distrutto in questo modo. Siamo ancora ai piani di caratterizzazione, mentre dal punto di vista della bonifica non è stato fatto nulla. Un percorso che, finora, si è distinto per dei tempi lunghissimi, biblici, fatti di proclami a cui non sono seguiti fatti concreti. Sono trascorsi due anni dalla firma del protocollo d'intesa interministeriale per la bonifica e la reindustrializzazione del sito di interesse Nazionale Valle del Sacco. Zingaretti l'ha sbandierata come un fatto imminente, ma questo territorio è stufo di ascoltare solo parole". (Com)