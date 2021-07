Giustizia: Siracusano (FI), grazie a noi arginato “fine indagini mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il testo Cartabia finalmente viene messa in soffitta la riforma Bonafede, nota per aver istituito il 'fine processo mai', con l'assurda eliminazione della prescrizione. Quella che domani andrà in Aula a Montecitorio non è la riforma che Forza Italia sognava, ma con una maggioranza così è già un miracolo essere riusciti a portare a casa dei risultati importantissimi”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia di Montecitorio. Fra questi risultati “i criteri più stringenti per la riapertura delle indagini. Spesso - aggiunge - i pubblici ministeri dopo il provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari, che già vanno avanti per anni, procedono ad un'altra iscrizione motivata dall'esigenza di nuove investigazioni. Con il nostro emendamento, promosso dal capogruppo in commissione Giustizia Zanettin, abbiamo arginato le ipotesi del 'fine indagini mai’”. “Continueremo a batterci per cambiare l'abuso d'ufficio e per una maggiore tutela dei sindaci e degli amministratori locali, spesso ingiustamente indagati o condannati per fatti estranei alla loro responsabilità personale”, conclude. (Com)